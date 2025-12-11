Perché il Napoli vola in campionato e fatica in Champions League: non solo stanchezza, i numeri sono impietosi

La versione dei fatti di Conte in merito alla prestazione opaca dei suoi risiede per lo più sul calendario fitto di impegni, che porta via troppe energie:

"È stata una partita difficile, su un campo caldo. Il Napoli viene da una serie di partite giocate ogni tre giorni e in campo ci stanno andando sempre gli stessi, è inevitabile dunque accusare qualcosa. Noi abbiamo giocato di domenica ed abbiamo dovuto viaggiare, loro invece hanno giocato di venerdì. È una situazione nella quale fatichiamo a recuperare energie dopo aver speso tanto a livello fisico e mentale".