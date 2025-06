Perché il Milan vuole Granit Xhaka: con lo svizzero e Modric via al cambio di strategia

I rossoneri puntano il centrocampista del Bayer Leverkusen: mentalità ed esperienza per Allegri dopo una stagione disastrosa.

Granit Xhaka non è mai stato uno qualsiasi nel panorama europeo. Per anni ha giocato nell'Arsenal, anche se non è che la gente del Nord di Londra ne apprezzasse pienamente le capacità, e poi è diventato il leader del Bayer Leverkusen immacolato di Xabi Alonso.

Ora Xhaka lo vuole il Milan. Che negli ultimi giorni ha già fatto parecchio a centrocampo: ha ceduto ufficialmente Tijjani Reijnders al Manchester City, intanto, e nel frattempo ha messo le mani su Luka Modric. Come dire che non ci sarà un semplice restyling: sarà quasi una rivoluzione.

Rivoluzione che, appunto, potrebbe coinvolgere anche Xhaka. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo svizzero ha aperto al Milan e ora aspetta che i due club si parlino per trovare un accordo. L'incontro in questione dovrebbe avvenire in settimana.

Cosa porterebbe Xhaka alla rosa di Massimiliano Allegri? Perché il Milan ha messo nel mirino lui per il centrocampo? Non si tratta di un semplice obiettivo di mercato: qui c'è in ballo un cambio di strategia più vasto e approfondito.