Perché il Manchester United è pronto a spendere 40 milioni di euro per Dorgu

Il 20enne danese è stato accostato anche a Chelsea, Liverpool e Barcellona dopo le ottime prestazioni in Serie A con la maglia del Lecce.

Ruben Amorim non lo ha mai nascosto: l'attuale Manchester United non è all'altezza del nome e della storia di un club leggendario, che negli anni ha abituato i suoi tifosi a ben altri risultati.

Fin dall'arrivo del tecnico portoghese, ai 'Red Devils' sono stati accostati diversi giocatori: l'ultimo in ordine di tempo è Patrick Dorgu per il quale, come riportato da 'The Athletic', il Manchester United avrebbe avviato una trattativa col Lecce.

Un interesse figlio della crescita esponenziale del 20enne danese, protagonista con tante ottime prove in Serie A nonostante l'impiego in più di un ruolo: una duttilità che potrebbe tornare comoda ad Amorim e al suo 3-4-2-1.