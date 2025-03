Perché il Chelsea ha sborsato 21 milioni di euro per Dario Essugo, il centrocampista dello Sporting che ha superato Luis Figo

GOAL presenta il nuovo acquisto del Chelsea, Dario Essugo, che arriva dallo Spoting insieme a Quenda e ha superato Figo.

Todd Boehly e Clearlake Capital ci riprovano! Gli ambiziosi proprietari del Chelsea hanno investito oltre un miliardo di sterline per rafforzare la rosa della prima squadra dal loro arrivo nel 2022, con il reparto di scouting che lavora instancabilmente per individuare e acquistare potenziali superstar da tutto il mondo.

Il successo deve ancora arrivare, ma i Blues non hanno avuto problemi a convincere giovani promettenti ad unirsi al loro progetto a lungo termine, offrendo contratti basati su incentivi che forniscono una sicurezza che i loro rivali non possono offrire. Geovany Quenda e Dario Essugo sono gli ultimi due, dopo essersi fatti un nome con lo Sporting CP.

Il Chelsea ha acquistato la coppia portoghese per un totale di 62 milioni di sterline (803 milioni di dollari) dopo aver raggiunto un accordo con lo Sporting che vedrà Essugo trasferirsi a Stamford Bridge in estate, seguito da Quenda alla fine della stagione 2025-26. Ma uno dei due acquisti ha generato molto più clamore dell'altro.

L'articolo prosegue qui sotto

Quenda è entrato nella prima squadra dello Sporting sotto la guida dell'attuale allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, e si è rapidamente affermato come un giocatore chiave a soli 17 anni, scomodando paragoni con un certo Cristiano Ronaldo. Il giovane e talentuoso esterno è già stato convocato anche nella squadra del Portogallo, il che spiega il suo costo.

Il ventenne Essugo invece lascia lo Sporting con sole 25 presenze all'attivo negli ultimi quattro anni. È decisamente la parte B in questo doppio affare, ma ciò non significa che non sarà una grande risorsa per il Chelsea. Essugo potrebbe finire per essere uno degli affari del secolo a 18 milioni di sterline (21 milioni di euro) e GOAL vi spiega il motivo.