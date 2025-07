Perché il Bayern ha mollato Leao dopo i primi contatti col Milan: lo ha spiegato Uli Hoeness

Il presidente onorario del club bavarese: "Ci sono stati dei contatti, ma poco produttivi". Sul rinnovo di Nico Williams: "Voleva solo più soldi".

Nico Williams non arriva, Rafael Leao neppure: due esterni messi nel mirino del Bayern in vista della prossima stagione, mentre la squadra di Kompany è impegnata nel Mondiale per Club, non giocheranno a Monaco di Baviera.

Perché sì, anche il portoghese del Milan è entrato nel mirino del Bayern nelle scorse settimane, come del resto si era vociferato. A confermarlo è stato Uli Hoeness, presidente onorario del club, in alcune dichiarazioni rilasciate a Br24sport.

Secondo Hoeness, il Bayern ha effettivamente pensato a Leao come possibile rinforzo per Kompany. Ma senza nemmeno arrivare a una vera e propria trattativa con il Milan.