Perché il Barcellona non gioca al Camp Nou?

Dalla stagione 2023/24, il Barcellona non gioca le sue gare interne nello storico Camp Nou: perché i blaugrana si sono spostati in un altro impianto?

Il Camp Nou è senza dubbio uno degli stadi più importanti e iconici al mondo.

Non a caso, l'impianto sportivo catalano è la casa di uno dei club più blasonati al mondo, ovvero il Barcellona. Teatro di trionfi e di sfide memorabili, il club blaugrana ha spesso e volentieri costruito le sue vittorie più importanti proprio grazie alla spinta del suo pubblico di casa.

A partitre dalla stagione 2023/2024, però, il Barcellona non gioca le proprie gare interne al Camp Nou. Lewandowski e compagni, infatti, sono stati costretti ad emigrare in un altro impianto per giocare in Liga, Champions League e Coppa del Re.

Ma per quale motivo il Camp Nou non sta ospitando le partite del Barcellona?