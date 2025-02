Perché Hummels e Paredes non giocano Venezia-Roma: i motivi della scelta di Ranieri

Venezia vs Roma

I due giocatori, punti fermi della Roma durante la gestione di Ranieri, non sono partiti per Venezia insieme ai compagni.

La Roma scende in campo nel lunch match della ventiquattresima giornata a Venezia senza due titolarissimi.

Nella formazione giallorossa non figurano infatti Mats Hummels e Leandro Paredes, entrambi fin qui punti fermi durante la gestione Ranieri.

Ma non solo. Hummels e Paredes non sono stati neppure convocati dal tecnico, nonostante non siano infortunati e neppure squalificati.

L'articolo prosegue qui sotto

Una precisa scelta, insomma, quella di Ranieri: ma perchè Hummels e Paredes non partecipano a Venezia-Roma?