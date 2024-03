Perché ha parlato Galliani e non Palladino al termine di Torino-Monza?

Niente intervista dopo Torino-Monza per Palladino: al posto del tecnico si è presentato l'a.d. Galliani.

Battuta d'arresto per il Monza, sconfitto dal Torino che ha sorpassato in classifica proprio i brianzoli: decisivo il rigore trasformato da Sanabria nella ripresa.

Un match non facile da arbitrare per Gianluca Aureliano che, dopo il penalty assegnato ai granata, ha espulso Matteo Pessina per somma di ammonizioni e ha negato un calcio di rigore agli ospiti.

Nel post-partita, al posto di Raffaele Palladino per la consueta intervista ai microfoni di 'DAZN' si è presentato l'amministratore delegato Adriano Galliani.