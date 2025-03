Perché Gosens non gioca Fiorentina-Atalanta: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Robin Gosens assente a sorpresa dall'undici titolare della Fiorentina anti-Atalanta: il motivo dell'esclusione.

Fiorentina obbligata a vincere per rimanere attaccata al treno delle squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League: i viola dovranno superare un ostacolo niente male, rappresentato dall'Atalanta.

E, per giunta, non avranno a disposizione uno degli elementi più rappresentativi della rosa: Robin Gosens, peraltro grande ex di giornata per i suoi trascorsi con la maglia della 'Dea'.

Ma perché l'esterno tedesco non figura nell'undici di partenza di Palladino? Infortunio, scelta tecnica o semplice squalifica?