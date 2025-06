Perché gli Urawa giocano il Mondiale? Come si sono qualificati e da dove vengono

Inter vs Urawa Red Diamonds

Mondiale per Club

Tutto sugli Urawa Red Diamonds, avversari dell'Inter al Mondiale per Club: da quale nazione provengono e come hanno strappato il pass qualificazione.

La seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club vede in campo l'Inter, avversaria degli Urawa Red Diamonds dopo aver pareggiato contro il Monterrey di Sergio Ramos all'esordio in quel di Pasadena.

La formazione guidata dal tecnico polacco Maciej Skorza si è invece arresa al maggior tasso tecnico del River Plate, vittorioso col risultato di 3-1 e momentaneamente al primo posto solitario nel girone.

Ma da quale Paese vengono gli Urawa Red Diamonds? E come hanno fatto a qualificarsi per questa edizione del Mondiale per Club?