Perché gioca Gemello in Atalanta-Torino: infortunio di Milinkovic-Savic o scelta tecnica di Juric? Il motivo

Tra i pali del Torino al Gewiss Stadium ci sarà Luca Gemello: il campionato di Vanja Milinkovic-Savic è finito alla penultima giornata.

Una, l'Atalanta, cerca di chiudere al quarto o addirittura al terzo posto, coronando una stagione nuovamente eccellente. L'altra, il Torino, ha come ultimo obiettivo la qualificazione alla Conference League, anche se dipenderà pure dalla finale che la Fiorentina disputerà contro l'Olympiacos.

In ogni caso, la gara del Gewiss Stadium - l'ultima stagionale per il Torino e la penultima per l'Atalanta, che domenica prossima dovrà giocare il recupero contro la Fiorentina - non vedrà in campo uno dei protagonisti abituali: Vanja Milinkovic-Savic.

Al suo posto, tra i pali del Torino giocherà Luca Gemello, ovvero il secondo del serbo. Ed è una situazione che fa parecchio rumore, trattandosi di un ruolo in cui le staffette non sono così frequenti.