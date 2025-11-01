Perché Gimenez non gioca Milan-Roma: come sta dopo l'infortunio, quando torna e la situazione verso il Parma

Santiago Gimenez non gioca Milan-Roma: la sua assenza è divenuta ufficiale nel tardo pomeriggio, quando Massimiliano Allegri ha potuto fare definitivamente la conta dei disponibili e dei non disponibili per il posticipo di domenica sera.
L'ex centravanti del Feyenoord, alla fine, non ci sarà. E dunque non potrà mettersi in mostra contro la squadra in cui sarebbe potuto finire a giocare alla fine della finestra estiva del mercato, nell'ambito di uno scambio poi fallito col giallorosso Artem Dovbyk.
Ma perché Gimenez non gioca Milan-Roma? Il motivo dell'assenza del messicano e quando può tornare in campo.