Gimenez Juventus MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Gimenez non gioca Milan-Roma: come sta dopo l'infortunio, quando torna e la situazione verso il Parma

Il centravanti messicano non è stato nemmeno convocato da Allegri per il posticipo di San Siro: il motivo e quando può tornare in campo.

Santiago Gimenez non gioca Milan-Roma: la sua assenza è divenuta ufficiale nel tardo pomeriggio, quando Massimiliano Allegri ha potuto fare definitivamente la conta dei disponibili e dei non disponibili per il posticipo di domenica sera.

L'ex centravanti del Feyenoord, alla fine, non ci sarà. E dunque non potrà mettersi in mostra contro la squadra in cui sarebbe potuto finire a giocare alla fine della finestra estiva del mercato, nell'ambito di uno scambio poi fallito col giallorosso Artem Dovbyk.

Ma perché Gimenez non gioca Milan-Roma? Il motivo dell'assenza del messicano e quando può tornare in campo.

  • L'INFORTUNIO DI GIMENEZ

    Gimenez si è fatto male nel secondo tempo della gara di campionato contro l'Atalanta, disputata martedì scorso e terminata 1-1: un problema a una caviglia lo ha costretto alla sostituzione, con Allegri che al suo posto ha fatto entrare Loftus-Cheek.

    L'ex Feyenoord è uscito zoppicante dal campo della New Balance Arena, diventando all'istante un giocatore in dubbio per il big match contro la Roma. Fino all'ultimo si pensava che avrebbe stretto i denti, ma alla fine ha alzato bandiera bianca.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI GIMENEZ

    Il prescelto per prendere il posto di Gimenez in attacco è Christopher Nkunku: l'ex giocatore del Chelsea, arrivato in estate dai Blues, farà coppia in attacco con Leao, considerando che nella lista degli indisponibili c'è anche Pulisic.

    "Nkunku sta bene, secondo me lui e Leao possono fare i centravanti - ha detto Allegri nella conferenza stampa della vigilia - poi si dovrà essere bravi con gli inserimenti dalle retrovie.

    Non hanno mai giocato insieme, vedremo se li schiererò in coppia. Nel calcio a volte si trovano combinazioni inattese: sanno giocare molto bene e possono coesistere".

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    Così dovrebbe schierarsi il Milan nello scontro diretto al vertice contro la Roma:

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

  • GIMENEZ GIOCA A PARMA?

    La domanda ora è un'altra: ma Gimenez sarà in campo almeno in casa del Parma, nell'anticipo serale di sabato 8 novembre, ultima gara sia per i ducali che per i rossoneri prima che il campionato venga nuovamente stoppato dalla sosta per le nazionali?

    Si tratta di una domanda che non ha ancora risposta, anche se è presumibile che una settimana sia sufficiente a Gimenez per tornare ad allenarsi con i compagni. La speranza del Milan, insomma, è quella di riavere il centravanti a disposizione proprio per la gara del Tardini.

    "Gimenez ha questo problema alla caviglia: vedremo, altrimenti anche per lui proveremo per Parma", ha detto Allegri in conferenza, prima di scoprire ufficialmente di non poter contare sull'ex Feyenoord per il posticipo con la Roma.

