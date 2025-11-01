Perché Gimenez non gioca Milan-Roma: come sta dopo l'infortunio, quando torna e la situazione verso il Parma

Gimenez si è fatto male nel secondo tempo della gara di campionato contro l'Atalanta, disputata martedì scorso e terminata 1-1: un problema a una caviglia lo ha costretto alla sostituzione, con Allegri che al suo posto ha fatto entrare Loftus-Cheek.

L'ex Feyenoord è uscito zoppicante dal campo della New Balance Arena, diventando all'istante un giocatore in dubbio per il big match contro la Roma. Fino all'ultimo si pensava che avrebbe stretto i denti, ma alla fine ha alzato bandiera bianca.