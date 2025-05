Perché Genoa-Atalanta non si gioca in contemporanea con tutte le altre gare del 37° turno di Serie A

Genoa vs Atalanta

Genoa-Atalanta è l'unica partita del 37° turno di Serie A che non si giocherà domenica alle 20:45. Il motivo della decisione.

La Serie A è giunta alle battute finali: andato in archivio il 36° turno con l'avvicinamento dell'Inter al Napoli in vetta alla classifica, è già tempo di pensare al successivo.

C'era attesa di conoscere gli orari delle partite della 37ª giornata, puntualmente resi noti dalla Lega con il comunicato emesso nella giornata odierna: tutte le gare in programma si disputeranno di domenica, a eccezione di una.

Stiamo parlando di Genoa-Atalanta, unico incontro in programma 24 ore prima rispetto al resto del 'carrozzone': ma perché non si gioca in contemporanea?