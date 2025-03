Perché Gaspar non gioca e quando torna titolare: le sensazioni verso Lecce-Roma dopo i 90 minuti con l'Angola

Il difensore del Lecce è tornato in gruppo all'inizio di febbraio, senza rimettere piede in campo in A: lo ha fatto però con la propria Nazionale.

Kialonda Gaspar si è infortunato seriamente a un ginocchio lo scorso 7 dicembre, durante una partita che il suo Lecce ha perso in casa della Roma (4-1). E da quel momento non ha più rimesso piede in campo.

Quando lo farà? E quando potrà riprendersi quel posto da titolare che all'inizio della stagione era stato suo, in coppia con Baschirotto e al posto di Pongracic ceduto in estate alla Fiorentina? Magari sabato sera proprio contro la Roma, ovvero lo stesso avversario contro cui aveva interrotto il proprio percorso in Italia?

È una domanda che fino a questo momento non ha ancora ricevuto una risposta. Perché, appunto, Gaspar ancora non si è rivisto in campo nonostante ormai da qualche settimana sia tornato a lavorare agli ordini di Marco Giampaolo.

Una novità, però, è arrivata negli scorsi giorni dall'Africa e in particolare dalla Libia. E si tratta di una novità positiva sia per Gaspar che per Giampaolo, così come per il Lecce tutto.