NICLAS FULLKRUG EURO 2024 DAUGHTERGetty Images
Alessandro De Felice

Perché Fullkrug non ha un dente: la grande paura, il soprannome dato da Arnautovic e la scelta dell'attaccante

Un incidente da bambino, il soprannome di Arnautovic e una decisione personale: perché l’attaccante tedesco non ha mai ricostruito il dente.

Il sorriso di Niclas Fullkrug è diventato un tratto distintivo dell’attaccante tedesco classe 1993. 

Il calciatore del West Ham, oggetto del desiderio del Milan per rinforzare il reparto offensivo nel mercato di gennaio, continua a scendere in campo con un incisivo mancante, dettaglio che ha incuriosito tifosi e appassionati.

Dietro quel particolare c’è una storia che parte dall’infanzia e arriva fino a una scelta consapevole, diventata nel tempo parte integrante della sua identità. Un vero e proprio tratto distintivo.

Ma perché Fullkrug non ha un dente?

  • L’INCIDENTE DA BAMBINO

    La mancanza del dente risale all’infanzia, quando Niclas Fullkrug lo ha perso a causa di un incidente.

    L'assenza di un incisivo lo ha accompagnato per anni: inizialmente, infatti, l’idea del ragazzo era quella di intervenire più avanti, una volta diventato un calciatore professionista e con maggiori disponibilità economiche.

  • TRATTO DISTINTIVO

    Con l’arrivo tra i professionisti, Fullkrug aveva messo in conto di sistemare l’incisivo mancante, proprio come si era ripromesso da bambino.

    Come prefissato quando sognava di diventare un calciatore, l'attaccante tedesco classe 1993 voleva sistemare i danni dell'incidente capitato da bambino in età adulta, quando il calcio è davvero diventato il suo lavoro.. 

    Ma il passaggio in prima squadra con il Werder Brema ha cambiato il corso degli eventi, trasformando quello che sembrava un semplice difetto fisico in un segno distintivo.

  • ARNAUTOVIC E IL SOPRANNOME

    A rendere celebre quel dettaglio è stato l'ex attaccante di Inter e Bologna, Marko Arnautovic, quando i due militavano nel Werder Brema, in Bundesliga. 

    L’attaccante austriaco gli ha affibbiato il soprannome “Lucke”, che in tedesco significa “buco”, proprio per l’assenza del dente. 

    Il nomignolo ha preso rapidamente piede nello spogliatoio e sugli spalti, diventando un marchio riconoscibile. I tifosi lo hanno fatto proprio, arrivando persino a farci cori dedicati.

  • LA SCELTA DEFINITIVA

    Di fronte a quella situazione, Fullkrug ha preso la decisione definitiva: niente dente nuovo

    Ricostruirlo avrebbe significato rinunciare a un simbolo ormai associato alla sua persona e al suo percorso.

  • UN TRATTO DISTINTIVO

    Il dente mancante è diventato così il simbolo identificativo del personaggio Niclas Fullkrug

    Un dettaglio che racconta un giocatore lontano dagli stereotipi, capace di trasformare un episodio dell’infanzia e un soprannome nato per scherzo in un segno distintivo. 

