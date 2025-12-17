Perché Fullkrug non ha un dente: la grande paura, il soprannome dato da Arnautovic e la scelta dell'attaccante

Il sorriso di Niclas Fullkrug è diventato un tratto distintivo dell’attaccante tedesco classe 1993.
Il calciatore del West Ham, oggetto del desiderio del Milan per rinforzare il reparto offensivo nel mercato di gennaio, continua a scendere in campo con un incisivo mancante, dettaglio che ha incuriosito tifosi e appassionati.
Dietro quel particolare c’è una storia che parte dall’infanzia e arriva fino a una scelta consapevole, diventata nel tempo parte integrante della sua identità. Un vero e proprio tratto distintivo.
Ma perché Fullkrug non ha un dente?