Perché Folorunsho non gioca Verona-Sassuolo: l'ex Napoli non è nemmeno in panchina

Michael Folorunsho è l'assenza dell'ultim'ora del Verona nella sfida salvezza col Sassuolo: Noslin va a destra, il centravanti è Henry.

Verona contro Sassuolo. All'apparenza, una partita contro tante altre. In realtà, uno scontro diretto già fondamentale per i destini di entrambe le squadre, come conferma una classifica traballante.

Se il Sassuolo di Davide Ballardini, all'esordio sulla panchina neroverde, recupera Domenico Berardi, il Verona di Marco Baroni perde un elemento fondamentale per la sfida del Bentegodi: Michael Folorunsho non ci sarà.

Perché l'ex napoletano non gioca Verona-Sassuolo, nonostante alla vigilia fosse praticamente certo di scendere in campo dall'inizio?