Perché Fabio Grosso è stato squalificato e non sarà in panchina in Milan-Sassuolo: chi è il suo vice a San Siro

Il Sassuolo non avrà a disposizione Domenico Berardi, ovvero il miglior giocatore della rosa. Ma quella del capitano non sarà l'unica assenza: ai bordi del campo, contro il Milan, mancherà Fabio Grosso.
L'allenatore neroverde non potrà guidare la propria squadra in quanto è stato squalificato dal Giudice Sportivo nei giorni scorsi: il motivo è direttamente legato all'espulsione che il campione del mondo 2006 ha rimediato sabato della settimana passata contro la Fiorentina.
In panchina contro il Milan siederà così il vice di Grosso, ovvero Raffaele Longo.