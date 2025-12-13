Perché Fabio Grosso è stato squalificato e non sarà in panchina in Milan-Sassuolo: chi è il suo vice a San Siro

L'espulsione di Grosso è avvenuta nel secondo tempo di Sassuolo-Fiorentina, gara vinta 3-1 dai neroverdi il 5 dicembre. L'ex allenatore del Frosinone è stato cacciato dall'arbitro Pairetto dopo aver protestato troppo per un goal annullato a Volpato.

In quell'occasione Grosso ha perso completamente le staffe in panchina, dovendo addirittura essere calmato da Matic. Inevitabile l'espulsione, così come la squalifica.

"Conosco e stimo Pairetto, è un arbitro internazionale e di livello - ha detto Grosso dopo la partita - Oggi secondo me in piccole situazioni e una grande ci sono state due modalità diverse. Ho perso la lucidità a un certo punto, ho fatto un errore che spero di non ripetere. Siamo esseri umani ma spero di non rifarlo, sono arrivato a quel punto perché secondo me ci sono stati pesi diversi.

Mi sono chiarito con lui, ho chiesto scusa per la reazione, ho detto le stesse cose a lui. Come può capitare perché io ho sbagliato nella reazione, ci sono piccoli errori che poi possono essere determinanti in una gara del genere".