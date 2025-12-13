Pubblicità
Fabio Grosso SassuoloGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Fabio Grosso è stato squalificato e non sarà in panchina in Milan-Sassuolo: chi è il suo vice a San Siro

I neroverdi non verranno guidati dal proprio allenatore ai bordi del campo durante la gara del Meazza: il motivo e chi siederà in panchina al suo posto.

Il Sassuolo non avrà a disposizione Domenico Berardi, ovvero il miglior giocatore della rosa. Ma quella del capitano non sarà l'unica assenza: ai bordi del campo, contro il Milan, mancherà Fabio Grosso.

L'allenatore neroverde non potrà guidare la propria squadra in quanto è stato squalificato dal Giudice Sportivo nei giorni scorsi: il motivo è direttamente legato all'espulsione che il campione del mondo 2006 ha rimediato sabato della settimana passata contro la Fiorentina.

In panchina contro il Milan siederà così il vice di Grosso, ovvero Raffaele Longo.

  • Grosso Sassuolo FiorentinaGetty Images

    PERCHÉ GROSSO È SQUALIFICATO

    L'espulsione di Grosso è avvenuta nel secondo tempo di Sassuolo-Fiorentina, gara vinta 3-1 dai neroverdi il 5 dicembre. L'ex allenatore del Frosinone è stato cacciato dall'arbitro Pairetto dopo aver protestato troppo per un goal annullato a Volpato.

    In quell'occasione Grosso ha perso completamente le staffe in panchina, dovendo addirittura essere calmato da Matic. Inevitabile l'espulsione, così come la squalifica.

    "Conosco e stimo Pairetto, è un arbitro internazionale e di livello - ha detto Grosso dopo la partita - Oggi secondo me in piccole situazioni e una grande ci sono state due modalità diverse. Ho perso la lucidità a un certo punto, ho fatto un errore che spero di non ripetere. Siamo esseri umani ma spero di non rifarlo, sono arrivato a quel punto perché secondo me ci sono stati pesi diversi. 

    Mi sono chiarito con lui, ho chiesto scusa per la reazione, ho detto le stesse cose a lui. Come può capitare perché io ho sbagliato nella reazione, ci sono piccoli errori che poi possono essere determinanti in una gara del genere".

  • QUANTE GIORNATE DI SQUALIFICA

    Si pensava che il Giudice Sportivo avrebbe potuto avere una mano più pesante nei confronti di Grosso, ma non è stato così: l'allenatore del Sassuolo salterà soltanto la partita contro il Milan, che si gioca a mezzogiorno e mezzo di domenica 14 dicembre.

    Grosso tornerà dunque regolarmente in panchina in occasione della prossima partita di campionato del Sassuolo: quella che i neroverdi disputeranno domenica 21 dicembre, al Mapei Stadium, contro il Torino.

  • "MI DISPIACE NON ESSERCI"

    Della propria squalifica e della propria assenza ha parlato lo stesso Grosso nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Sassuolo:

    "Mi dispiace, perché sicuramente è una gara bella da vivere. Mi sarebbe piaciuto stare insieme ai ragazzi e viverla da vicino. Non avrò questa opportunità perché purtroppo, avendo sbagliato, ho pagato dazio".

  • CHI È IL VICE DI GROSSO

    Sarà così Raffaele Longo, come già accennato, a sedersi sulla panchina del Sassuolo contro il Milan: 48 anni, ex centrocampista tra le altre di Napoli, Parma, Salernitana, Torino e Genoa, è il vice di Grosso da quando questi allenava il Lione e lo ha seguito in Emilia Romagna. In precedenza aveva lavorato come vice e allenatore delle giovanili al Padova.

    "Mi fido dei ragazzi e delle persone che lavorano con me - ha detto ancora Grosso in conferenza stampa - C'è Raffaele che è in gamba. Non si sentirà la mia mancanza, qualunque cosa succederà. Mi dispiace ma è successo, guardiamo avanti e proviamo a trovare le soluzioni anche a questo piccolo inconveniente".

