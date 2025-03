Perché è stato annullato il goal di Da Cunha? La moviola di Milan-Como

Il Como segna in avvio di secondo tempo ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Da Cunha: non convalidato il 2-0, poi la rimonta del Milan.

La sfida tra Milan e Como, valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A, ha regalato momenti di tensione e polemiche, con un episodio chiave che ha visto protagonista il VAR. Sul risultato di 1-0 in favore della formazione di Fabregas, i lariani avevano trovato il raddoppio con Da Cunha. Un goal che poteva mettere definitivamente K.O. la squadra rossonera. Il direttore di gara Marchetti, su indicazione del VAR, non ha convalidato la rete, con la reazione immediata del Milan che ha portato alla rimonta con le reti di Pulisic e Reijnders. L'articolo prosegue qui sotto Ma perché il goal del Como è stato annullato?