Roma vs Bologna

Juric si gioca la panchina della Roma senza Paulo Dybala, l'argentino non sarà in campo nella gara contro il Bologna.

Ad annunciare l'assenza a sorpresa del numero 21 giallorosso è stato lo stesso tecnico durante la conferenza della vigilia.

Dybala peraltro aveva giocato solo pochi minuti nel finale a Verona e giovedì sera in Europa League è rimasto per tutta la gara seduto in panchina.

Ma perché Dybala non gioca Roma-Bologna?