L'argentino non scende in campo nel match di questo pomeriggio, ma perché Dybala non gioca Parma-Roma? Il motivo dell'assenza.

Non c'è Paulo Dybala nella Roma che scende in campo a Parma per la venticinquesima giornata di Serie A. L'argentino non figura neanche nell'elenco dei convocati di Claudio Ranieri per la trasferta emiliana, il tutto a pochi giorni dal ritorno contro il Porto in Europa League. Ma perché Dybala non gioca Parma-Roma? Infortunio, squalifica o scelta tecnica per motivi di turnover? L'articolo prosegue qui sotto