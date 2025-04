Lazio vs Roma

Ranieri non può contare su Paulo Dybala nel derby contro la Lazio: i motivi dell'assenza e chi gioca al suo posto.

Uno dei grandi assenti del derby Lazio-Roma è sicuramente Paulo Dybala.

L'argentino dovrebbe essere all'Olimpico per assistere alla partita, ma si accomoderà in tribuna e non sarà a disposizione di Ranieri.

Quali sono i motivi dell'assenza? Perché Dybala non gioca Lazio-Roma? I motivi e quando torna in campo la Joya.