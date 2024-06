La "Joya" non figura nella lista dei giocatori chiamati a rappresentare la Seleccion a livello internazionale.

Il suo talento non è in discussione, anzi: da solo, come ha più volte dimostrato, anche alla Roma, può cambiare le sorti di un'intera partita.

Eppure, Paulo Dybala non sarà presente in Copa America 2024 con la maglia dell'Argentina: il CT Lionel Scaloni non lo ha convocato.

Ma perché la "Joya" è stato escluso dai convocati della Seleccion?