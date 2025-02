Inter vs Fiorentina

L'esterno olandese non scende in campo nel posticipo di Serie A tra Inter e Fiorentina: i motivi della sua assenza.

L'Inter chiude la ventiquattresima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì contro la Fiorentina.

Ma tra i nerazzurri non figura Denzel Dumfries, titolare inamovibile sulla fascia destra nelle ultime uscite della squadra di Simone Inzaghi.

Un'assenza pesante e non dettata da ragioni di turnover, ma per motivi di forza maggiore: perché Dumfries non gioca Inter-Fiorentina?