Perché Dimarco non gioca titolare Inter-Fiorentina: infortunio, problema fisico, scelta tecnica o turnover?

Federico Dimarco in panchina nel monday night Inter-Fiorentina: il motivo dell'assenza dai titolari del terzino nerazzurro.

Inter-Fiorentina, posticipo del lunedì valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, non prevede la presenza tra i titolari di Federico Dimarco.

Il terzino nerazzurro non rientra nell'11 di partenza scelto da Simone Inzaghi per il cruciale secondo match in 5 giorni contro i viola, nel quale l'obbligo per Lautaro e soci è quello di cogliere i 3 punti utili a ridurre nuovamente le distanze dal Napoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Perché Dimarco non gioca titolare Inter-Fiorentina? Il motivo e le ultime sulle condizioni dell'esterno sinistro.