Perché Dele Alli non gioca e quando sarà l'esordio col Como: le parole di Fabregas e l'indicazione sul suo debutto

L'ex Tottenham ed Everton è stato messo sotto contratto a metà gennaio, ma non è ancora stato convocato. Fabregas: "Gli servono quattro mesi".

Dele Alli è stato messo ufficialmente sotto contratto dal Como il 19 gennaio. In precedenza aveva allacciato dei rapporti professionali con la proprietà, la dirigenza e Cesc Fabregas, iniziando ad allenarsi nel centro sportivo lariano.

Da quel momento, però, l'ex centrocampista di Tottenham ed Everton non si è mai visto in campo in Serie A. Di più: non è mai stato inserito da Fabregas tra i convocati per le partite di campionato disputate dalla propria squadra fino a questo momento.

Il giorno dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo da svincolato, il Como ha affrontato e demolito l'Udinese al Sinigaglia (4-1). Poi ha perso in rimonta sempre in casa contro l'Atalanta e infine, sabato 1° febbraio, anche a Bologna contro i felsinei. Sempre senza Alli, che tutte e tre le volte non era presente neppure in panchina.

La domanda è così sorta spontanea: ma quando si potrà assistere all'esordio di Alli in Serie A e con la maglia del Como? Risposta secca: ci vorrà ancora un bel po' di tempo.