Inter vs Feyenoord

De Vrij va ko nel riscaldamento: cambio in extremis nell'Inter, Inzaghi schiera Acerbi al centro della difesa nel ritorno di Champions.

Cambio in extremis tra le fila dell'Inter.

Novità di formazione in casa nerazzurra ad una manciata di minuti dal calcio d'inizio di Inter-Feyenoord, gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

Stefan De Vrij, che sarebbe dovuto partire titolare, non scenderà in campo dal primo minuto nella gara che mette in palio i quarti della massima rassegna continentale.