De RossiGetty Images
Stefano Silvestri

Perché De Rossi salta l'esordio in Genoa-Fiorentina e il motivo della squalifica: Giacomazzi in panchina

Daniele De Rossi, ufficializzato negli scorsi giorni dal Genoa come erede di Vieira, non sarà in panchina contro la Fiorentina: la motivazione della sua assenza.

Daniele De Rossi è stato ufficializzato dal Genoa negli scorsi giorni come suo nuovo allenatore: sarà lui, dunque, l'erede del dimissionario Patrick Vieira nel tentativo di risollevare il Grifone da una situazione di classifica sempre pericolosa nonostante la vittoria col Sassuolo.

L'esordio di De Rossi come nuovo allenatore del Genoa, proprio la squadra contro cui aveva collezionato la sua ultima presenza da tecnico della Roma poco più di un anno fa, avverrà alle 15 contro la Fiorentina, che a sua volta vedrà il debutto di un volto nuovo come Paolo Vanoli. Ma in panchina non ci sarà lui.

De Rossi potrà infatti assistere alla gara solo all'interno di uno skybox, dunque sulle tribune del Ferraris: non ai bordi del campo. Quello potrà farlo soltanto in un secondo momento, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

  • PERCHÉ DE ROSSI NON C'È

    Il motivo dell'assenza di De Rossi è una vecchia squalifica che l'ex allenatore della Roma ha rimediato proprio nella gara contro il Genoa del 15 settembre 2024, ovvero quella che di fatto ha portato al suo esonero da parte della proprietà giallorossa.

    La squalifica in questione, visto che da quel momento l'ex centrocampista della Nazionale non ha più allenato, è di una giornata ed entra in vigore proprio oggi.

  • COS'È SUCCESSO IN QUEL GENOA-ROMA

    Quella domenica De Rossi ha esultato per il vantaggio della Roma segnato nel primo tempo da Dovbyk, ma nel finale si è fatto prendere dalla tensione: è stato ammonito per due volte e conseguentemente espulso al 4' di recupero, un paio di minuti prima che l'attuale milanista De Winter trovasse la rete del pareggio per il Genoa.

  • "NON MERITAVO QUEL ROSSO"

    Anche di questo ha parlato De Rossi nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Genoa, andata in scena venerdì pomeriggio:

    "Squalificato proprio per il rosso a Marassi? Questa coincidenza mi fa sorridere. Non meritavo l'espulsione. Ovviamente la pagherò cara perché non mi piace per niente non essere a bordocampo. Da giocatore ho preso qualche rosso, da allenatore non ho fatto niente per meritarlo".

  • IN PANCHINA GIACOMAZZI

    Chi sarà, dunque, a guidare il Genoa contro la Fiorentina in assenza di De Rossi? L'onore e l'onere di sostituire il nuovo allenatore nella sua partita d'esordio toccherà a Guillermo Giacomazzi, uruguaiano di quasi 48 anni (li compirà il 21 novembre).

    Giacomazzi è il secondo di De Rossi, con cui aveva già lavorato alla SPAL e alla Roma. Ex centrocampista, è anche uno dei massimi idoli della storia del Lecce, la cui maglia ha indossato quasi ininterrottamente - in mezzo solo un paio di esperienze con Palermo ed Empoli - dal 2001 al 2013.

