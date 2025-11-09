Perché De Rossi salta l'esordio in Genoa-Fiorentina e il motivo della squalifica: Giacomazzi in panchina

Chi sarà, dunque, a guidare il Genoa contro la Fiorentina in assenza di De Rossi? L'onore e l'onere di sostituire il nuovo allenatore nella sua partita d'esordio toccherà a Guillermo Giacomazzi, uruguaiano di quasi 48 anni (li compirà il 21 novembre).

Giacomazzi è il secondo di De Rossi, con cui aveva già lavorato alla SPAL e alla Roma. Ex centrocampista, è anche uno dei massimi idoli della storia del Lecce, la cui maglia ha indossato quasi ininterrottamente - in mezzo solo un paio di esperienze con Palermo ed Empoli - dal 2001 al 2013.