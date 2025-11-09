Perché De Rossi salta l'esordio in Genoa-Fiorentina e il motivo della squalifica: Giacomazzi in panchina

Daniele De Rossi è stato ufficializzato dal Genoa negli scorsi giorni come suo nuovo allenatore: sarà lui, dunque, l'erede del dimissionario Patrick Vieira nel tentativo di risollevare il Grifone da una situazione di classifica sempre pericolosa nonostante la vittoria col Sassuolo.
L'esordio di De Rossi come nuovo allenatore del Genoa, proprio la squadra contro cui aveva collezionato la sua ultima presenza da tecnico della Roma poco più di un anno fa, avverrà alle 15 contro la Fiorentina, che a sua volta vedrà il debutto di un volto nuovo come Paolo Vanoli. Ma in panchina non ci sarà lui.
De Rossi potrà infatti assistere alla gara solo all'interno di uno skybox, dunque sulle tribune del Ferraris: non ai bordi del campo. Quello potrà farlo soltanto in un secondo momento, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.