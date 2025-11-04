Pubblicità
SSC Napoli v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché David Neres non gioca Napoli-Eintracht Francoforte: è infortunato? Elmas titolare al suo posto

A completare il tridente con Politano e Hojlund non c'è il brasiliano: il motivo dell'assenza e perché gioca il macedone nell'attacco partenopeo.

Una partita sì, una partita no. Ormai il destino di David Neres, protagonista nella stagione del quarto Scudetto del Napoli ma anche di un avvio di 2025/2026 a corrente alternata, sembra essere diventato questo.

Contro l'Eintracht Francoforte l'esterno brasiliano, che aveva giocato dall'inizio contro l'Inter e il Como partendo invece dalla panchina a Lecce, non c'è: al suo posto gioca un po' a sorpresa Eljif Elmas, dato in panchina nelle indicazioni delle ultime ore.

Perché Neres non gioca Napoli-Eintracht Francoforte? L'ex giocatore di Ajax, Shakhtar Donetsk e Benfica è in panchina? Il motivo della sua assenza.

  • L'UNDICI TITOLARE DEL NAPOLI

    Questo, intanto, è l'undici di partenza scelto da Conte per la sfida contro l'Eintracht:

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

  • PERCHÉ NERES NON GIOCA CONTRO L'EINTRACHT

    La decisione di Conte di fare inizialmente a meno di Neres è puramente tecnico-tattica. L'allenatore del Napoli ha preferito puntare su Elmas e avere maggiore equilibrio a sinistra, considerato come le caratteristiche del macedone siano diverse da quelle del compagno.

    Nessun infortunio dunque alla base dell'assenza di Neres, e nessuna preoccupazione in vista dell'impegno di campionato di domenica pomeriggio in casa del Bologna.

    Neres, del resto, era già in ballottaggio alla vigilia per il posto di esterno sinistro del tridente del Napoli. Solo che l'indiziato per contenderglielo sembrava essere Noa Lang, non Elmas.

  • NERES È IN PANCHINA?

    Neres rappresenterà di conseguenza un'arma a disposizione di Conte per il secondo tempo della partita contro l'Eintracht. Specialmente se la contesa dovesse farsi complicata e il tecnico avesse bisogno dei guizzi e delle finte del brasiliano.

    Tradotto: sì, Neres sarà presente in panchina assieme a Conte e alle altre seconde linee del Napoli. Ovvero Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino e Lang.

  • DI NUOVO ELMAS

    Tornato in estate al Napoli dal Lipsia, Elmas avrà dunque una nuova chance di mettersi in mostra di fronte a Conte dopo quella di sabato contro il Como. Gara nella quale, però, il macedone non è stato schierato da esterno sinistro.

    In quell'occasione Elmas ha infatti preso il posto dell'infortunato Gilmour, costretto ad alzare bandiera bianca già nel primo tempo. E ha fatto coppia con Anguissa, da centrale di centrocampo, in una sorta di 4-4-2 mascherato.

    Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Eintracht, Conte aveva già detto che "nell'ultima gara Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile". E ha dato seguito alle proprie dichiarazioni consegnandogli una maglia da titolare.

