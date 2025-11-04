Perché David Neres non gioca Napoli-Eintracht Francoforte: è infortunato? Elmas titolare al suo posto

Tornato in estate al Napoli dal Lipsia, Elmas avrà dunque una nuova chance di mettersi in mostra di fronte a Conte dopo quella di sabato contro il Como. Gara nella quale, però, il macedone non è stato schierato da esterno sinistro.

In quell'occasione Elmas ha infatti preso il posto dell'infortunato Gilmour, costretto ad alzare bandiera bianca già nel primo tempo. E ha fatto coppia con Anguissa, da centrale di centrocampo, in una sorta di 4-4-2 mascherato.

Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Eintracht, Conte aveva già detto che "nell'ultima gara Elmas ha avuto un impatto veramente incredibile". E ha dato seguito alle proprie dichiarazioni consegnandogli una maglia da titolare.