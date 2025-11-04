Perché David Neres non gioca Napoli-Eintracht Francoforte: è infortunato? Elmas titolare al suo posto

Una partita sì, una partita no. Ormai il destino di David Neres, protagonista nella stagione del quarto Scudetto del Napoli ma anche di un avvio di 2025/2026 a corrente alternata, sembra essere diventato questo.
Contro l'Eintracht Francoforte l'esterno brasiliano, che aveva giocato dall'inizio contro l'Inter e il Como partendo invece dalla panchina a Lecce, non c'è: al suo posto gioca un po' a sorpresa Eljif Elmas, dato in panchina nelle indicazioni delle ultime ore.
Perché Neres non gioca Napoli-Eintracht Francoforte? L'ex giocatore di Ajax, Shakhtar Donetsk e Benfica è in panchina? Il motivo della sua assenza.