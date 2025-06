Perché Darwin Nunez può essere l'attaccante giusto per il Napoli di Conte

Il Napoli ha messo nel mirino l’attaccante che è in uscita dal Liverpool: l’uruguaiano può essere l’uomo giusto per Conte. Lucca la prima alternativa

Un Napoli scatenato sul mercato per garantire ad Antonio Conte i giusti rinforzi per ripetersi in Italia e per provare a stupire anche in Europa, con la Champions League come vetrina più splendente.

Dopo l’ufficialità dell’ingaggio di Kevin De Bruyne, la formazione azzurra continua a lavorare senza sosta: nella prossima stagione il Napoli sarà impegnato in più competizioni e sarà necessario avere una rosa ampia e di livello per ben figurare ovunque.

Non è un caso infatti che il club azzurro stia puntando a giocatori di primissima fascia, già abituati a calcare i palcoscenici più prestigiosi. Come nel caso di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano (26 anni il prossimo 24 giugno) che in estate lascerà il Liverpool e che potrebbe essere l’uomo giusto per la rosa azzurra.