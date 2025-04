Perché Damsgaard indossa la maglia dell'Inter? L'iniziativa del Brentford, il legame con Eriksen e la risposta dei nerazzurri Serie A Inter Brentford Premier League

In occasione della ricorrenza in Danimarca, nata per unire tifo, solidarietà e spirito sportivo, l'ex Sampdoria ha posato con la maglia nerazzurra.