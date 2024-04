Perché un tridente Chiesa-Vlahovic-Yildiz alla Juventus non è possibile (con Allegri)

Ai dubbi legati al gioco si intrecciano quelli sulla qualità del reparto offensivo: perché Allegri non schiera il tridente?

All'ora di gioco, allo stadio Artemio Franchi, il "parricidio" viene rimandato, ancora una volta. Massimiliano Allegri non snatura il suo stile, né la filosofia che ha voluto imprimere alla Juventus, preferendo nuovamente la sfacciata prudenza a una più interessante e spregiudicata malizia tecnica.

Insomma, per dirla in termini pratici: toglie Federico Chiesa e inserisce Kenann Yildiz, alimentando il senso dei dubbi che da mesi animano i tifosi bianconeri. Spegnendo le speranze legate al tridente, pure.

I motivi che hanno spinto Allegri a effettuare la sostituzione verranno spiegati dallo stesso tecnico nel post-match, ma a rimanere, permeando sul tessuto dei social (e non solo), è la domanda che, una volta in più, ha caratterizzato le analisi sul gioco espresso dalla Juventus. Perché un tridente composto da Chiesa, Vlahovic e Yildiz non è possibile?