L'attaccante non figura neanche tra i giocatori in panchina contro il Benfica: i motivi dell'assenza di Cavani alla prima del Mondiale per Club.

Boca Juniors-Benfica perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Edinson Cavani non giocherà la prima giornata del Mondiale per Club. Un'assenza a sorpresa, quella dell'ex attaccante del Napoli, che non figura neppure tra gli elementi a disposizione in panchina per gli argentini. Ma perchè Cavani non gioca Boca Juniors-Benfica? I motivi dell'assenza. L'articolo prosegue qui sotto