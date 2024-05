L'argentino è stato sostituito all'intervallo della sfida dell'Olimpico: le motivazioni del cambio di Daniele De Rossi.

Sorpresa all'intervallo di Roma-Juventus: Daniele De Rossi, dopo un tempo, ha deciso di sostituire Paulo Dybala.

La "Joya", quindi, ha giocato solo un tempo contro la sua ex squadra, in una sfida importante per entrambe le formazioni.

Perché De Rossi ha cambiato Dybala? Si è trattato di scelta tecnica o di cambio forzato per infortunio?