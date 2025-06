Monterrey vs Inter

Mondiale per Club

Calhanoglu non fa parte dell'undici titolare dell'Inter, di scena contro il Monterrey: il motivo dell'esclusione del turco.

È arrivato il momento dell'esordio per l'Inter al Mondiale per Club: per i nerazzurri c'è l'ostacolo Monterrey da affrontare al 'Rose Bowl Stadium' di Pasadena.

Prima uscita in panchina del nuovo tecnico Cristian Chivu che, dal suo undici titolare, ha escluso Hakan Calhanoglu.

Ma perché il centrocampista turco non fa parte della formazione di partenza? Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'assenza?