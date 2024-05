Il calendario dell'ultima giornata di Serie A prevede l'anticipo di Cagliari-Fiorentina: si gioca giovedì 23 maggio.

La trentottesima ed ultima giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Cagliari e Fiorentina.

Ma se i sardi sono già matematicamente salvi dopo la vittoria sul campo del Sassuolo, i viola sono ancora in corsa per l'ottavo posto che vale un posto nella prossima Conference League.

Nonostante questo Napoli e Torino, in lizza insieme alla Fiorentina, non giocheranno in contemporanea.

Ma perché Cagliari-Fiorentina si giocherà giovedì sera?