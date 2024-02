Perché Beltran ha detto no all'Italia: "La possibilità di giocare in azzurro c'è stata"

L'attaccante della Fiorentina ammette i contatti estivi con Mancini che l'avrebbe voluto convocare: "Ho detto sì all'Argentina per la mia famiglia".

Lucas Beltran si è raccontato, ai microfoni di Eurosport, nel cuore della sua primissima stagione in Italia.

L'attaccante della Fiorentina, infatti, è riuscito a ritagliarsi un ruolo di attore protagonista all'interno dell'attacco viola dopo un fisiologico periodo di adattamento.

Sino a questo punto i suoi goal sono stati 8 in 32 partite, distribuiti tra Serie A e Conference League, ma il talento dell'ex River Plate, prima ancora di approdare nel Belpaese, aveva catturato anche l'attenzione di Roberto Mancini.

Beltran, in possesso della cittadinanza italiana, era finito infatti nel mirino del tecnico jesino, che in lui vedeva il potenziale nuovo volto per l'attacco dell'Italia. Un'idea che però non si è mai concretizzata, anche perché lo scorso settembre Beltran ha risposto invece in maniera positiva alla convocazione con l'Argentina di Scaloni, chiudendo definitivamente le porte all'Azzurro.