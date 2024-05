Perché il Bayern Monaco ha scelto Vincent Kompany come allenatore: pesa l'endorsement di Pep Guardiola?

I bavaresi hanno ufficializzato l'ex Burnley come nuovo tecnico: ma da cosa è dipesa la scelta?

La consecutio degli eventi, in effetti, è stata un po' bizzarra: questo non depone a suo favore, ma non può farci nulla. In poche settimane Vincent Kompany è passato dall'essere l'allenatore "retrocesso" con il Burnley dalla Premier League al tecnico della nuova stagione del Bayern Monaco. Non un passo troppo breve, ecco.

Eppure è successo, e questo ha sollevato non pochi dubbi in relazione alla scelta dei bavaresi, anche perché uno dei primi spunti che sono tornati in mente riguarda le parole di Pep Guardiola sul suo conto.

Insomma, potrebbero esserci diverse motivazioni dietro alla scelta del Bayern Monaco di puntare su Vincent Kompany per il futuro.