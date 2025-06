Perché Baldanzi non gioca titolare Germania-Italia Under 21: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina?

Nell'undici titolare dell'Italia Under 21 che sfida la Germania non è presente Baldanzi: la motivazione dell'assenza dell'attaccante della Roma.

Serata da dentro o fuori per l'Italia Under 21, di scena in Slovacchia per i quarti di finale degli Europei di categoria: sulla strada dei ragazzi di Carmine Nunziata c'è la temibile Germania.

Il commissario tecnico ha scelto l'undici di partenza che affronterà i teutonici: tra i titolari non figura Tommaso Baldanzi, a segno all'esordio nel torneo col goal decisivo per battere la Romania nel girone iniziale.

Ma perché Baldanzi non è uno degli undici giocatori titolari dell'Italia in campo? Infortunio, scelta tecnica o squalifica come motivazione di questa assenza?