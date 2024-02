Perché Atalanta-Sporting si gioca martedì 5 marzo e non giovedì? Calendario intasato per la Dea

Atalanta costretta ad anticipare la partita contro lo Sporting valida per l'andata degli ottavi di Europa League 2024.

Da fine febbraio a inizio marzo l'Atalanta scenderà in campo cinque volte in meno di due settimane. Un tour de force per la Dea, dovuto al recupero con l'Inter in campionato ma anche all'anticipo della partita degli ottavi di andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

L'Atalanta, infatti, non giocherà come Milan e Roma giovedì 7 marzo, nel giorno della settimana in cui viene di solito disputata l'Europa League, ma a causa delle squadre qualificate agli ottavi dovrà giocare due giorni prima.

Per quale motivo?