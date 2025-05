Perché Allegri salta la prima col Milan in Coppa Italia? L'allenatore rossonero in tribuna contro il Bari per colpa della squalifica con la Juventus

Il tecnico toscano costretto in tribuna per Milan-Bari di Coppa Italia ad agosto: perché è squalificato e quando esordisce sulla panchina rossonera.

Massimiliano Allegri torna sulla panchina del Milan dopo undici anni ma la sua seconda avventura rossonera inizierà in modo inaspettato.

Il 29 maggio, il tecnico toscano ha firmato un biennale da 5,5 milioni di euro a stagione con opzione per un terzo anno, suggellando un ritorno che unisce esperienza, conoscenza dell’ambiente e l’ambizione di riportare il club ai vertici.

Tuttavia, la sua prima panchina ufficiale non sarà quella prevista per il debutto in Coppa Italia contro il Bari. Allegri dovrà infatti scontare due giornate di squalifica rimediate nella sua ultima partita con la Juventus, la finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 vinta dai bianconeri contro l’Atalanta.

L'articolo prosegue qui sotto

La sanzione, accompagnata anche da un’ammenda di 5mila euro, costringerà l’allenatore a seguire dalla tribuna le prime due sfide ufficiali del Milan, rinviando il debutto alla prima giornata di Serie A nel weekend del 23 agosto.