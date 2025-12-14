Perché alla Supercoppa partecipano Bologna, Milan, Napoli e Inter? Il regolamento

Tra il 18 e il 22 dicembre 2025 va in scena la Supercoppa Italiana.

Quasi un anno dopo il successo del Milan di Conceicao, riuscito a sollevare il trofeo al cielo dell'Arabia Saudita lo scorso gennaio, ora tocca agli stessi rossoneri scendere in campo insieme a Bologna, Napoli e Inter.

Qualificate tramite la Serie A e la Coppa Italia, le quattro squadre daranno vita a due semifinali e dunque alla finalissima per definire la vincitrice del torneo che chiude il 2025: giovedì 18 dicembre scendono in campo Bologna e Inter, mentre venerdì sarà la volta di Milan e Napoli prima della finalissima del lunedì, a tre giorni dal Natale.