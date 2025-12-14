Pubblicità
Perché alla Supercoppa partecipano Bologna, Milan, Napoli e Inter? Il regolamento

A dicembre si gioca la Supercoppa Italiana con le semifinali Napoli-Milan e Bologna-Inter: le quattro qualificate sono arrivate al torneo tramite la Coppa Italia e la Serie A.

Tra il 18 e il 22 dicembre 2025 va in scena la Supercoppa Italiana. 

Quasi un anno dopo il successo del Milan di Conceicao, riuscito a sollevare il trofeo al cielo dell'Arabia Saudita lo scorso gennaio, ora tocca agli stessi rossoneri scendere in campo insieme a Bologna, Napoli e Inter.

Qualificate tramite la Serie A e la Coppa Italia, le quattro squadre daranno vita a due semifinali e dunque alla finalissima per definire la vincitrice del torneo che chiude il 2025: giovedì 18 dicembre scendono in campo Bologna e Inter, mentre venerdì sarà la volta di Milan e Napoli prima della finalissima del lunedì, a tre giorni dal Natale.

  • NAPOLI IN SUPERCOPPA, IL MOTIVO

    Avendo vinto il campionato di Serie A 2024/2025, il Napoli si è qualificato alla Supercoppa Italiana di scena a Riad, Arabia Saudita.

    La squadra partenopea ha conquistato la Supercoppa nel 1990 e nel 2014, mentre a livello di partecipazioni il numero è salito a sei con l'attuale edizione.

  • BOLOGNA IN SUPERCOPPA, IL MOTIVO

    Se il Napoli ha vinto lo Scudetto, il Bologna ha conquistato la scorsa Coppa Italia, ottenendo così il pass per l'Arabia Saudita.

    A differenza di Napoli, Inter e Milan, il Bologna non ha mai partecipato alla Supercoppa Italiana: una prima volta per i rossoblù.

  • INTER IN SUPERCOPPA, IL MOTIVO

    L'Inter non ha vinto il campionato o la Coppa Italia della scorsa annata, ma è comunque presente nell'edizione 2025 della Supercoppa Italiana.

    Al torneo saudita partecipa anche la seconda classificata della Serie A 24/25, ovvero la stessa Inter. I nerazzurri hanno vinto il trofeo otto volte in tredici partecipazioni: la quattordicesima è quella attuale.

  • MILAN IN SUPERCOPPA, IL MOTIVO

    Al pari dell'Inter, anche il Milan non ha vinto la Coppa Italia o la Serie A della passata annata. I rossoneri non sono qualificati alla Supercoppa 2025 per aver conquistato l'edizione 2024, ma bensì per aver partecipato alla finale della Coppa Italia.

    Da regolamento, infatti, partecipano alla Supercoppa le prime due classificate della Serie A al pari delle finaliste della Supercoppa, dunque Napoli, Inter, Bologna e Milan.

    I rossoneri hanno vinto la Supercoppa otto volte in tredici edizioni, ora partecipano alla 14esima.

