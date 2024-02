Perché Alcaraz non è entrato in Juventus-Udinese: per ora solo cinque minuti in due partite

Il centrocampista arrivato alla fine del calciomercato è stato impiegato solo contro l'Inter a San Siro: Allegri ha spiegato i motivi.

Non c'è nessun caso attorno a Carlos Alcaraz, questo è bene precisarlo in premessa: c'è, comunque, che in molti si sono chiesti perché Massimiliano Allegri non lo abbia fatto entrare a gara in corso in Juventus-Udinese.

Anche perché il clamore mediatico generato dal suo trasferimento in bianconero non è stato poi così lieve: anzi.

C'è grande attesa, insomma, attorno al centrocampista argentino arrivato alla fine della scorsa sessione di calciomercato e che, al momento, ha raccolto solo una manciata di minuti in due partite, giocandone solo una, però.