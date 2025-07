Perché Adeyemi è il profilo giusto per la Juventus di Igor Tudor

La società bianconera lavora sottotraccia all’esterno tedesco che può lasciare il Dortmund per 45 milioni di euro: può essere l’uomo giusto per la Juventus.

Giovane, dal talento assicurato e già abituato a calcare i principali palcoscenici internazionali.

Karim Adeyemi ha tutte le caratteristiche tracciate dall’identikit della Juventus per il rinforzo sugli esterni offensivi che dovrà andare ad aumentare il livello della rosa di Igor Tudor.

Non è la prima volta che talentuoso classe 2002 viene accostato alla società bianconera, che più volte in passato lo ha trattato – per ultimo la scorsa estate – senza però a riuscire a portare a termine l’operazione.

Ma questa volta il finale potrebbe essere diverso, anche perché Adeyemi può davvero far fare il salto di qualità alla rosa bianconera.