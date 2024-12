Perché Acerbi e Pavard non giocano Inter-Parma: infortunio, squalifica, scelta tecnica o turnover pre-Champions?

Prima partita del 14esimo turno di Serie A: in difesa per l'Inter ci sono De Vrij, Bastoni e Bisseck, non due dei tre titolarissimi stagionali.

Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. 3-5-2 solito per Inzaghi, che propone una difesa identica a quella schierata contro la Fiorentina, poi rinviata a causa del malore accusato da Bove. In particolare la squadra meneghina si schiera a San Siro così: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. La particolarità? In formazione non è presente Acerbi, così come Pavard, entrambi imprescindibili dell'Inter nel corso della stagione ma fuori dai titolari. L'articolo prosegue qui sotto