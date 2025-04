Il trofeo del Mondiale per Club FIFA 2025 a Milano: la coppa a San Siro per Inter-Cagliari

Inter vs Cagliari

Campionato mondiale per club

La nuova coppa fa tappa nella città meneghina: dall'headquarter di DAZN a San Siro, continua il Trophy Tour in vista del Mondiale.

Un nuovo trofeo per un nuovo torneo: si avvicina quello che potrebbe essere un evento rivoluzionario per la storia del calcio. Il Mondiale per Club FIFA 2025.

Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte

Una competizione destinata comunque a essere ricordata sia per il nuovo format che per le squadre partecipanti: ecco, tra queste ci saranno, per l'Italia, Inter e Juventus.

E proprio a San Siro ha fatto tappa il trofeo del nuovo Mondiale per Club FIFA che, in occasione del Trophy Tour, è arrivato a Milano rendendo speciale la partita tra i nerazzurri e il Cagliari. E non solo.