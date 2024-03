Il Tottenham obbligato ad anticipare la partita con il Nottingham Forest: "C'è lo sciopero"

Gli Spurs costretti a comunicare lo spostamento del match di Premier League: "Riunione d'emergenza della consulta per la sicurezza".

I commenti al post sui social che annuncia la notizia non sono felicissimi, è vero: i tifosi del Tottenham non ci sono rimasti benissimo, ma la partita contro il Nottingham Forest è stata spostata. Anzi, precisiamo: anticipata.

La decisione è arrivata dopo una riunione d'emergenza della consulta per la sicurezza che non ha ravvisato le condizioni necessarie per lo svolgimento del match di Premier League.

Ma cosa c'entra la sicurezza? C'entra nell'ottica dell'ordine pubblico: perché Tottenham-Nottingham Forest è stata anticipata per uno sciopero. Sì.