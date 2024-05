Il portiere svizzero non è stato inserito nella lista dei migliori portieri del campionato: le statistiche non sono bastate.

Una scelta che ha fatto discutere, quella della scelta, da parte della Lega Serie A, della lista dei Top 3 portieri della Serie A 2023/24.

Nell'elenco non figura Yann Sommer: l'estremo difensore svizzero dell'Inter, Campione d'Italia, non è stato inserito tra i migliori.

Non sembrano essere bastate, dunque, le statistiche accumulate durante la sua prima stagione in nerazzurro e in Italia.