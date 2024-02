Osimhen non gioca Napoli-Genoa: non è stato convocato, il comunicato

L'attaccante nigeriano non è pronto per scendere in campo al Maradona: Mazzarri non lo convoca per il Genoa.

Slitta ufficialmente il ritorno in campo di Victo Osimhen con il Napoli: l'attaccante nigeriano reduce dalla Coppa d'Africa non è stato convocato per la sfida contro il Genoa. Questa la decisione di Walter Mazzarri, resa nota attraverso un comunicato dallo stesso club azzurro e arrivata dopo ore di riflessioni, conseguenti al suo ritorno nel capoluogo campano. Insomma: il Napoli dovrà ancora attendere per schierare nuovamente il suo attaccante "principe" e ritrovare un po' di equilibrio offensivo. L'articolo prosegue qui sotto