Confusione nel primo tempo, poi la rimonta: animi accesi a Lisbona contro il presidente Rui Costa.

Alla fine "tutto è bene quel che finisce bene", come sempre: anche a Lisbona, nonostante le proteste che hanno caratterizzato Benfica-Braga.

Perché la sfida delle Aquile non stava andando benissimo, nel primo tempo: e i tifosi hanno voluto far sentire la loro voce.

Per questo motivo, alla mezz'ora, dopo lo sciopero del tifo, è andato in scena un fitto lancio di fumogeni, con conseguente sospensione della partita poi vince in rimonta dal Benfica.