L'attaccante del Bilbao richiama l'attenzione dell'arbitro: gara sospesa, poi segna pochissimi minuti più tardi.

Non è andata bene, al Civitas Metropolitano, per l'Athletic Bilbao, ma il risultato passa anche in secondo piano per quanto accaduto sul finale del primo tempo.

Perché l'Atletico Madrid ha vinto 3-1, ma quel che ha fatto Nico Williams rientra in uno di quei casi da analizzare "da più lontano".

In sintesi: il problema razzismo in Liga continua a esserci e non conosce fede calcistica. E ha colpito anche uno dei due fratelli Williams che, però, ha risposto subito.